«Предал память сотен тысяч японцев»: Медведев о совместном заявлении Кисиды и Байдена по ядерному оружию

Белый дом выпустил совместное заявление президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания.

Это заявление прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал это «чудовищным стыдом» и в связи с этим отказался говорить что-либо о ядерных планах страны.

«Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А единственной жертвой — его собственная Родина», — написал Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза России посоветовал Кисиде напомнить Байдену о Хиросиме и Нагасаки и «потребовать покаяния». Медведев отметил, что покаяния за август 1945-го от США так и не последовало, и назвал премьер-министра Японии обслуживающим персоналом для американцев.

«Остается только пожалеть японцев. Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно», — добавил Медведев.

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