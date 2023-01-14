Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

«Предал память сотен тысяч японцев»: Медведев о совместном заявлении Кисиды и Байдена по ядерному оружию

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/predal-pamyat-soten-tysyach-yapontsev-medvedev-o-sovmestnom-zayavlenii-kisidy-i-bajdena-po-yadernomu-oruzhiyu
«Предал память сотен тысяч японцев»: Медведев о совместном заявлении Кисиды и Байдена по ядерному оружию
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Белый дом выпустил совместное заявление президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания.

Это заявление прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал это «чудовищным стыдом» и в связи с этим отказался говорить что-либо о ядерных планах страны.

«Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. И Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А единственной жертвой — его собственная Родина», — написал Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза России посоветовал Кисиде напомнить Байдену о Хиросиме и Нагасаки и «потребовать покаяния». Медведев отметил, что покаяния за август 1945-го от США так и не последовало, и назвал премьер-министра Японии обслуживающим персоналом для американцев.

«Остается только пожалеть японцев. Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно», — добавил Медведев.

Читайте также: Медведев призвал распустить НАТО как «преступное образование».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в 54 года
Единственная дочь Элвиса Пресли умерла в 54 года
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
В Геленджике переименуют улицу Луначарского
В Геленджике переименуют улицу Луначарского
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. В Геленджике переименуют улицу Луначарского
  3. Житель Сочи выстрелил в соседа из ружья за замечание о дрифте по ночам
  4. В Краснодаре 18 января временно закроют для движения часть улицы Гоголя
  5. Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
  6. Услышал зов о помощи: самбист Гильманов рассказал подробности спасения собаки в Новороссийске
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях