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Праздничную иллюминацию в честь Дня флага России запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/prazdnichnuyu-illyuminatsiyu-v-chest-dnya-flaga-rossii-zapustyat-na-kolese-obozreniya-v-gorodskom-sadu-krasnodara
Праздничную иллюминацию в честь Дня флага России запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара
Фото t.me/krdru

Посмотреть на лазерную проекцию в цветах российского флага можно с 22 августа до 31 августа — с 20:00 до 22:30.

Каждые 30 минут анимацию будет сопровождать песня Ларисы Долиной «Россия».

В случае дождя проекцию могут приостановить, так как оборудование может выйти из строя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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