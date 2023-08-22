Праздничную иллюминацию в честь Дня флага России запустят на колесе обозрения в Городском саду Краснодара

Посмотреть на лазерную проекцию в цветах российского флага можно с 22 августа до 31 августа — с 20:00 до 22:30.

Каждые 30 минут анимацию будет сопровождать песня Ларисы Долиной «Россия».

В случае дождя проекцию могут приостановить, так как оборудование может выйти из строя, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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