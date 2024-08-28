Православные христиане 28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы

Православные христиане 28 августа завершили двухнедельный Успенский пост и отмечают праздник Успения Божьей Матери, установленный в память о праведной кончине Богородицы.

Согласно церковному преданию, на третий день после погребения Богородицы апостолы, проповедовавшие в разных странах, собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии. Однако когда гроб открыли, тела Богородицы в нем уже не было — в нем лежали только ее погребальные пелены. В тот же день апостолы во время молитвы увидели Божию Матерь в окружении ангелов и в сиянии небесного света.

В праздник Успения Божьей Матери верующие идут в храм: молятся на службе и слушают проповедь, посвященную смыслу этого дня. Также они несут цветы к иконе с изображением Богородицы и прикладываются к ней, а после собираются за общим столом.

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