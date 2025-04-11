Православную гимназию откроют к 1 сентября в Крещенском парке в Анапе

Учебное заведение рассчитано на 120 мест, оно располагается возле храма святого равноапостольного великого князя Владимира.

Подрядчик уже возвел двухэтажное здание, где разместят учебные классы, актовый зал, столовую и пищеблок. На территории гимназии обустроят спортивную площадку. На объекте на данный момент активно идут отделочные работы и монтаж инженерных сетей.

Уроки в гимназии будут проводить по федеральным государственным образовательным стандартам, с акцентом на основы православной веры. Открыть гимназию планируют уже 1 сентября.

Также в парке продолжается строительство паломнического центра, в котором разместят зал для православных конференций и других тематических мероприятий, трапезную и кельи паломников, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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