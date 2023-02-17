Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Правительство утвердило пятилетнее финансирование строительства центра спортивной медицины в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-utverdilo-pyatiletnee-finansirovanie-stroitelstva-tsentra-sportivnoj-meditsiny-v-sochi
Правительство утвердило пятилетнее финансирование строительства центра спортивной медицины в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Постановление о выделении средств из федерального бюджета подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации появится на Курортном проспекте возле каменной стелы Мацеста. Раньше на этом месте располагался научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации.

Там планируют построить стационар и клинику восстановительного лечения для спортсменов российских сборных команд. Также планируется строительство отделения, где будут проводить научные исследования в области спортивной медицины.

Проект реализуют по комплексной пятилетней госпрограмме «Строительство».

«Сочи всегда славился своими возможностями в области восстановительной медицины. Этому способствуют природные факторы, а также применяемые традиционные и интонационные методы курортной реабилитации. Направление становится все более востребованным среди туристов и, конечно, Сочи может стать центром профессиональной восстановительной спортивной медицины благодаря строительству федерального центра. Для наших жителей появятся новые рабочие места», — цитирует главу города Алексея Копайгородского пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи к 2026 году создадут федеральный центр спортивной медицины. На проектирование и строительство центра из федерального бюджета выделят 6,5 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку двух украинских беспилотников над морем в Севастополе
ПВО отразила атаку двух украинских беспилотников над морем в Севастополе
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
Два автомобиля вынесло на пляж в Сочи во время шторма
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске
В больнице скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при крушении Су-24 в Ейске
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Хирурги ККБ № 2 провели уникальную операцию по удалению камней в желчных протоках
  5. Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях