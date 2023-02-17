Правительство утвердило пятилетнее финансирование строительства центра спортивной медицины в Сочи

Постановление о выделении средств из федерального бюджета подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации появится на Курортном проспекте возле каменной стелы Мацеста. Раньше на этом месте располагался научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации.

Там планируют построить стационар и клинику восстановительного лечения для спортсменов российских сборных команд. Также планируется строительство отделения, где будут проводить научные исследования в области спортивной медицины.

Проект реализуют по комплексной пятилетней госпрограмме «Строительство».

«Сочи всегда славился своими возможностями в области восстановительной медицины. Этому способствуют природные факторы, а также применяемые традиционные и интонационные методы курортной реабилитации. Направление становится все более востребованным среди туристов и, конечно, Сочи может стать центром профессиональной восстановительной спортивной медицины благодаря строительству федерального центра. Для наших жителей появятся новые рабочие места», — цитирует главу города Алексея Копайгородского пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи к 2026 году создадут федеральный центр спортивной медицины. На проектирование и строительство центра из федерального бюджета выделят 6,5 млрд рублей.