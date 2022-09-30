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Правительство РФ выделит средства на реструктуризацию кредитов для крупного бизнеса

Экономика
30.09.2022 08:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-vydelit-sredstva-na-restrukturizatsiyu-kreditov-dlya-krupnogo-biznesa
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Такое решение было озвучено на заседании кабмина.

Речь о стратегически важных для экономики предприятиях, которые брали займы по плавающим ставкам и столкнулись с ростом стоимости обслуживания. Государство компенсирует за них 70% долга, а остаток банки будут считать исполненным.

«Для этого правительство выделит около 26 млрд рублей. И средства эти позволят закрыть не только вопрос с выплатой задолженности, полностью поддержав банки, которые участвовали в программе, но и освободить значительный ресурс, которые предприятия смогут направить на новые цели», — сказал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Дополнительная поддержка предусмотрена и для аграриев. На компенсацию затрат на производство и реализацию пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы будет направлено 10 млрд рублей. Средства разделят 64 региона. Уже на местах их распределят между сельхозпроизводителями, которые смогут покрыть таким образом 50% своих расходов.

В этом году в стране выращен рекордный урожай зерновых, с чем связана невысокая закупочная цена. В то же время ситуация на рынках остается нестабильной из-за европейских санкций. В этих условиях государство поддержит тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность России.

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