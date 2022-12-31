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Правительство РФ в канун Нового года утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-v-kanun-novogo-goda-utverdilo-natsionalnuyu-strategiyu-dejstvij-v-interesah-zhenshhin
Правительство РФ в канун Нового года утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующее распоряжение 31 декабря подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Оно опубликовано на официальном сайте правовой информации.

В документе отмечается, что по данным Росстата, в стране на начало 2022 года проживало 77,9 млн женщин — это половина населения России. Кроме того, 55% граждан страны с высшим образованием — это женщины, а доля женского предпринимательства в социальной сфере достигает 90%.

При этом несмотря на определенные улучшения с 2016 года дисбаланс в представлении женщин на уровне принятия решений по-прежнему сохраняется, отмечается в документе. Сохраняются барьеры занятости для женщин, обусловленные стереотипными представлениями о социальных ролях мужчин и женщин.

В документе особо отмечается, что женщины имеют высокую бытовую нагрузку, в том числе по уходу за детьми или другими членами семьи.

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023-2030 годы «является основополагающим документом, определяющим основные направления государственной политики в интересах женщин на среднесрочный период». Она направлена «на консолидацию усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, делового сообщества, некоммерческих организаций и граждан Российской Федерации по обеспечению принципа равных прав и свобод мужчин и женщин и созданию равных возможностей для их реализации».

Ожидается, что реализация стратегии поможет снизить количество преступлений, совершенных против жизни и здоровья женщин, материнской смертности, дифференциации зарплаты, повысить продолжительность жизни женщин и увеличить долю женщин среди руководителей всех уровней в учреждениях производственной сферы, бизнеса и в государственном секторе.

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