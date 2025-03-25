Правительство РФ продлило возможность получать отпуск при усыновлении ребенка

Кабмин утвердил правила предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ будет действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года. Новые правила аналогичны тем, что были утверждены в 2001 году и действуют сейчас, однако в соответствии с законодательством должны утратить силу с 1 сентября этого года.

Как и прежде, работники, усыновившие младенца, смогут взять отпуск на 70 календарных дней со дня рождения ребенка или на 110 календарных дней, если речь идет об усыновлении двух и более детей. По окончании этого срока родители смогут оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста

Кроме того, усыновители будут получать пособие, аналогичное пособию по беременности и родам, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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