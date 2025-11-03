Правительство РФ присвоило Сочи статус курорта федерального значения

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 1 ноября.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно постановлению, статус курорта федерального значения Сочи получит с 1 января 2026 года.

«Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования городской округ город-курорт Сочи общей площадью 351 тыс. 81,05 га курортом федерального значения Сочи в границах территории согласно прилагаемым сведениям о границах территории, признаваемой курортом федерального значения Сочи», — говорится в документе.

Читайте также: в ноябре в Сочи откроются 30 зимних пляжей. Пляжи оборудованы вдоль основных променадов во всех районах Сочи. они будут работать ежедневно с 9:00 до 17:00. На территории в целях безопасности будет дежурить лицензированная охрана.

