Правительство предоставит субсидии для развития автомобильного и электротранспорта в Краснодарском крае
Экономика
01.04.2023 10:46
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» кабмин выделил на эти цели 86,5 млрд рублей. Средства распределят между 10 регионами.
Средства на условиях софинансирования направят в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. В этих регионах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении.
Субсидии направят на реконструкцию 620 км трамвайных путей и обустройство прилегающих к ним территорий. Также закупят 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций для электромобилей, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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