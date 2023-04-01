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Правительство предоставит субсидии для развития автомобильного и электротранспорта в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-predostavit-subsidii-dlya-razvitiya-avtomobilnogo-i-elektrotransporta-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Правительство предоставит субсидии для развития автомобильного и электротранспорта в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» кабмин выделил на эти цели 86,5 млрд рублей. Средства распределят между 10 регионами.

Средства на условиях софинансирования направят в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. В этих регионах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении.

Субсидии направят на реконструкцию 620 км трамвайных путей и обустройство прилегающих к ним территорий. Также закупят 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций для электромобилей, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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