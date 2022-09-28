Правительство предложило увеличить в следующем году МРОТ до 16 тыс. 242 рублей

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Проект опубликован на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

«С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 тыс. 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», — уточняется в пояснительной записке.

В кабмине отметили, что таким образом МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%. Его соотношение к медианной зарплате за 2021 год составит 45,9%, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае правительство проиндексировало пенсии и МРОТ на 10%. Минимальный размер оплаты труда увеличился до 15 тыс. 279 рублей.