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Правительство предложило увеличить в следующем году МРОТ до 16 тыс. 242 рублей

Экономика
28.09.2022 16:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-predlozhilo-uvelichit-v-sleduyushhem-godu-mrot-do-16-tys-242-rublej
Правительство предложило увеличить в следующем году МРОТ до 16 тыс. 242 рублей
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Проект опубликован на портале «Система обеспечения законодательной деятельности».

«С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 тыс. 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году», — уточняется в пояснительной записке.

В кабмине отметили, что таким образом МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%. Его соотношение к медианной зарплате за 2021 год составит 45,9%, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мае правительство проиндексировало пенсии и МРОТ на 10%. Минимальный размер оплаты труда увеличился до 15 тыс. 279 рублей.

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