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Правительство освободило от налогов Кубанский научный фонд

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-osvobodilo-ot-nalogov-kubanskij-nauchnyj-fond
Правительство освободило от налогов Кубанский научный фонд
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующее постановление 30 марта подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кубанский научный фонд вошел в число четырех региональных некоммерческих организаций, которые включили в специальный перечень. Теперь фонд не будут облагать налогами на доходы физических лиц.

«Это важная мера поддержки для наших ученых. Она позволит расширить грантовую помощь и дополнительно направить на реализацию наиболее важных научных исследований порядка 7 млн рублей», — рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Кубанский научный фонд создали в 2020 году по распоряжению главы региона. Он выделяет гранты на исследования в приоритетных направлениях. За почти 3 года фонд направил более 266 млн рублей на поддержку 151 проекта.

Сейчас организация сопровождает 34 проекта на общую сумму в 47,5 млн рублей. В 2022 году на реализацию 40 проектов выделили 57,2 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кубанский научный фонд в 2021 году поддержал 68 проектов на 66 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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