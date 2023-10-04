Правительство может разрешить экспорт дизтоплива для крупных нефтекомпаний

По данным источников, правительство в ближайшие дни может частично снять запрет на экспорт дизельного топлива, чтобы избежать проблем с загрузкой НПЗ.

Вопрос открытия экспорта дизтоплива стал актуальным в связи с тем, что мощности для его хранения в системе «Транснефти» почти полностью исчерпались. Сейчас хранилища НПЗ переполнены. С технической стороны перенаправить эти объемы на внутренний рынок оказалось почти невозможно. Из-за полной загрузки резервуаров нефтезаводы будут вынуждены снизить производство не только дизтоплива, но и других нефтепродуктов, в том числе бензина.

Предполагается, что разрешат только трубопроводный экспорт дизтоплива. Объем экспорта квотирован, чтобы избежать скачков оптовых цен. Решение может быть озвучено 4 октября на совещании у вице-премьера Александра Новака с участием нефтекомпаний.

Речь идет об экспорте по трубопроводам «Север» (25 млн т в год через балтийские порты) и «Юг» (4 млн т в год через Новороссийск), принадлежащим «Транснефти». На них приходится три четвертых всех поставок за рубеж российского дизельного топлива. Запрет экспорта бензина пока останется в силе, пишет «Коммерсантъ».

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