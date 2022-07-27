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Правила туриста. Как обезопасить себя от мошенников на курортах?

Общество
27.07.2022 20:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravila-turista-kak-obezopasit-sebya-ot-moshennikov-na-kurortah
Видео канала «Кубань 24»

Часто туристы становятся жертвами мошенников. Что делать, если вы стали потерпевшим? Есть несколько простых правил.

— В первую очередь нужно обратиться в полицию. Расскажите все, что знаете о случившемся, вплоть до мельчайших подробностей. Порой, именно незначительные на первый взгляд детали позволяют задержать преступников.

— Телефоны, которые следует помнить — 102 и 112.

— Не забывайте про безопасность во время отдыха.

— Не носите деньги и документы в открытых сумках и в задних карманах.

— Будьте внимательны, если кто-то встанет рядом и будет отвлекать ваше внимание.

Еще одна, к сожалению, не редкая ситуация. После посещения кафе или ресторана вы почувствовали недомогание и у вас появились симптомы отравления.

Здесь тоже очевидно — необходимо срочно обратиться к врачу. Во-первых, для оказания квалифицированной помощи, во-вторых, для сбора доказательств. Без медицинского заключения отстоять свою правду в спорной ситуации не удастся.

— Сохраните чек или выписку об оплате.

— Напишите претензию владельцу ресторана и отправьте ее письмом с уведомлением, приложите копию чека и медицинского заключения. В обращении можно потребовать возврат стоимости ужина или компенсацию денег, потраченных на лечение.

— Если самостоятельно уладить ситуацию не удастся, следует обратиться с исковым заявлением в суд. Пожаловаться можно и в Роспотребнадзор.

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