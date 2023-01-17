За убийство женщины и ее внучки ножницами житель Апшеронска получил пожизненный срок

Преступление произошло в 2020 году. Местного жителя признали виновным в убийстве двух человек, а также в краже чужого имущества.

Суд установил, что 41-летний мужчина 25 мая 2020 года украл из дома своей 61-летней знакомой 37 тыс. рублей, пока та спала. После этого 19 июня того же года злоумышленник, будучи пьяным, из-за конфликта ударил хозяйку дома раскрытыми портняжными ножницами в шею. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте происшествия.

На шум в комнату пришла 13-летняя внучка женщины и начала кричать, увидев труп бабушки. Она хотела вызвать полицию, но мужчина два раза ударил ее ножницами в грудь. Девочка погибла на месте.

Краснодарский краевой суд назначил обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина жил вместе с 61-летней женщиной в ее доме. После убийства он бросил тела в озеро рядом с домом.