Пожароопасный сезон начался в Краснодарском крае
Общество
01.03.2023 19:42
Также пожароопасный сезон открыли в Калининградской области и Чечне.
По ряду регионов наблюдается напряженная обстановка с ландшафтными пожарами, сообщил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский.
По его словам, сводные планы тушения главы регионов должны утвердить до 20 марта, иначе субъект признают неготовым к пожароопасному сезону. Выездные проверки на предмет готовности начнутся 10 марта.
«Рослесхозом утверждено 28 критериев оценки субъектов в рамках подготовки к пожароопасному сезону, в список которых входит проверка готовности сил и средств пожаротушения», — цитирует Венглинского пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.
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