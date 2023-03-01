Пожароопасный сезон начался в Краснодарском крае

Также пожароопасный сезон открыли в Калининградской области и Чечне.

По ряду регионов наблюдается напряженная обстановка с ландшафтными пожарами, сообщил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский.

По его словам, сводные планы тушения главы регионов должны утвердить до 20 марта, иначе субъект признают неготовым к пожароопасному сезону. Выездные проверки на предмет готовности начнутся 10 марта.

«Рослесхозом утверждено 28 критериев оценки субъектов в рамках подготовки к пожароопасному сезону, в список которых входит проверка готовности сил и средств пожаротушения», — цитирует Венглинского пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

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