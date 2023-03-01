Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Пожароопасный сезон начался в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozharoopasnyj-sezon-nachalsya-v-krasnodarskom-krae
Пожароопасный сезон начался в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Также пожароопасный сезон открыли в Калининградской области и Чечне.

По ряду регионов наблюдается напряженная обстановка с ландшафтными пожарами, сообщил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский.

По его словам, сводные планы тушения главы регионов должны утвердить до 20 марта, иначе субъект признают неготовым к пожароопасному сезону. Выездные проверки на предмет готовности начнутся 10 марта.

«Рослесхозом утверждено 28 критериев оценки субъектов в рамках подготовки к пожароопасному сезону, в список которых входит проверка готовности сил и средств пожаротушения», — цитирует Венглинского пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

Читайте также: на Кубани наблюдается серьезное увеличение количества пожаров в жилых помещениях.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
Минобороны РФ: в Краснодарском крае и Адыгее была предпринята попытка атаки беспилотниками
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «С этим роддомом мы уже 20 лет»: жительница Краснодара в шестой раз стала мамой в ККБ № 2
  2. СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
  3. В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом
  4. Спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска
  5. Нелегальную свалку ликвидируют в поселке Белозерном под Краснодаром
  6. На трассе к паромной переправе на Кубани столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибший
Прямой эфир
Мы в соцсетях