Пожар на территории Барановского кладбища потушили в Сочи

В Хостинском районе вечером 17 марта на территории Барановского кладбища произошел пожар.

Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части № 6 и муниципальной «Службы спасения» установили, что вспыхнула сухая трава, площадь возгорания составила 100 кв. м.

Пожарным удалось во время ликвидировать горение, чтобы не допустить его распространения. Пострадавших и угрозы объектам инфраструктуры нет.

Ранее пожар потушили в нацпарке Сочи: сообщение о возгорании в районе улицы Джапаридзе, 37/30 поступило в МЧС 17 марта в 13:12. Было установлено, что горит сухая трава. В 14:10 пожар локализовали, в 15:10 — полностью потушили. Его площадь составила 0,6 га.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожары в Верхне-Сочинском участковом лесничестве начались 13 марта. Днем в 14 марта в нацпарке Сочи ликвидировали лесной пожар в 1,5 км от поселка Тихоновка.

В субботу в районе села Пластунка в Верхне-Сочинском участковом лесничестве на территории квартала квартал 29 горела лесная подстилка на горе Кума. К тушению пожара на горе Кума привлекли вертолет. Пожар потушили днем 16 марта. Площадь возгорания составила 18 га.

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