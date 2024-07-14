Пожар на площади 5 га потушили в поселке Белозерном под Краснодаром

Сообщение о задымлении в районе Белозерного со стороны леса поступило диспетчеру Краевого лесопожарного центра днем 14 июля.

Прибыв на место, пожарные установили, что произошло возгорание в Краснодарском лесничестве Елизаветинском участковом лесничестве.

В 19:45 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 5 га. В общей сложности в тушении лесного пожара участвовали 32 человека и семь единиц техники, сообщает ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

В 21:09 сообщили о ликвидации возгорания.

«По информации министерства природных ресурсов Краснодарского края, ликвидировано лесное возгорание в районе н.п. Белозерный Краснодарского лесничества Елизаветинского участкового лесничества на площади 5 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.