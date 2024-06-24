Поющий фонтан в Сириусе закрыли на плановые работы

Плановые работы на поющем фонтане продлятся до 28 июня.

В течение рабочей недели специалисты промоют оборудование, выровняют пушки, очистят чашу и заменят стекла подсветки.

С 28 июня радовать музыкой фонтан будет с 20:00 до 21:00 — по понедельникам будет играть русская классика, по вторникам — саундтреки к кинофильмам, в среду — венские вальсы, в четверг — мировые поп-хиты. В пятницу посетители смогут услышать шедевры великих композиторов, в субботу и воскресенье — джаз и испанские и латиноамериканские ритмы, сообщает пресс-служба ФТ «Сириус».

Читайте также: