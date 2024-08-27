Поющий фонтан в Сириусе закроют на плановые работы до 1 сентября

Плановые работы на поющем фонтане в Олимпийском парке продлятся с 28 августа по 1 сентября.

За это время специалисты настроят оборудование, промоют и очистят чашу от водорослей, заменят светильники и отремонтируют фонари, а также проверят компрессорные установки и герметичность оборудования.

Фонтан на Медальной площади в сентябре будет работать с 20:00 до 21:00. Посетителей ждет музыкальное водно-световое шоу.

«Все желающие могут услышать русскую музыку и венские вальсы, саундтреки к кинофильмам и поп-хиты, джаз и испанские ритмы, и многое другое», — сообщает пресс-служба ФТ «Сириус».

Читайте также: на бульваре микрорайона «Самолет» запущен пешеходный фонтан.