Появились подробности о брошенном в Новороссийске пятилетнем мальчике

В сети появилось видео с камер наблюдения, как неизвестный человек ведет мальчика за руку и затем оставляет одного на улице. Сейчас полицейские разыскивают родителей малыша, пока он находится в реабилитационном центре в Абинске.

Обсуждение истории о брошенном мальчике в Новороссийске не утихает в социальных сетях уже несколько дней. Так, 21 мая в 22:00 на детской площадке прохожий нашел малыша без родителей. Первая мысль, что взрослые просто отошли. Но спустя время за ребенком никто не вернулся. Неравнодушный новороссиец отвел мальчика в магазин рядом, где вызвали правоохранителей.

Такие истории на Кубани в последнее время участились. Только за последний месяц это уже третий случай. К примеру, в Краснодаре женщина из Сургута бросила в магазине двухлетнюю дочь.

Еще одна мать-кукушка во время ссоры с мужем толкнула коляску с ребенком-инвалидом и ушла. Девочка осталась одна. Все эти истории очень похожи. Но судьба детей одинаковая. Их определяют в социально-реабилитационный центр. Один из таких находится на улице Гагарина в Краснодаре. Сейчас здесь живут более 20 детей.

«Мы стараемся создавать условия, которые приближены к домашним. У каждого есть свой уголок, свое пространство, где он может побыть один, побыть с группой детей», — рассказывает директор Краснодарского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Наталья Кульчицкая.

Несовершеннолетние общаются с психологом, ходят в школу, занимаются спортом, пением, танцами. У многих появляется хобби. Здесь же воспитанники Центра получают навыки столярного дела: учатся пользоваться молотком, плоскогубцами, отвертками и другими инструментами. Также дети создают подделки из дерева.

Пока ребенок находится в Центре, ему оформляют новое свидетельство о рождении, где в графе «Родители» ставят прочерк. Параллельно идет поиск новой семьи.

«У нас есть банк данных родителей, которые претендуют на принятие в семью таких детей. И, соответственно, процесс жизнеустройства происходит быстро», — говорит начальник управления по вопросам семьи и детства Краснодара Евгения Шкута.

Родителям, которые бросили своих детей, грозит наказание.

«Если родитель не исполняет свои обязанности по защите, воспитанию, защите прав и законных интересов ребенка, то в соответствии с кодексом РФ об административных правонарушениях им грозит предупреждение или штраф в размере до 500 рублей», — сообщает заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юлия Самсончик.

Но если нарушения серьезные, и ребенку наносится физический вред, то тут уже возможно лишение родительских прав и уголовная ответственность.