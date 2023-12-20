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Повышение температуры до +15°C ожидается 21 декабря в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/povyshenie-temperatury-do-15-c-ozhidaetsya-21-dekabrya-v-krasnodarskom-krae
Повышение температуры до +15°C ожидается 21 декабря в Краснодарском крае
Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозам синоптиков, 21 декабря в Краснодарском крае будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер южной четверти 4-9 м/с с порывами 12-14 м/с. На Черноморском побережье порывы местами достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6°C, в восточной половине края — от -3°C  до 0°C . Дневная температура составит  +8…+13°C, в южной половине края — до +15°C. В горах ночью +1…-4°C, днем — до +6°C.

На Черноморском побережье ночью термометры покажут +6…+11°C. Днем воздух прогреется до +11…+16°C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение температуры до +16 °C ожидается в Краснодарском крае.

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