Повышение температуры до +15°C ожидается 21 декабря в Краснодарском крае

По прогнозам синоптиков, 21 декабря в Краснодарском крае будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер южной четверти 4-9 м/с с порывами 12-14 м/с. На Черноморском побережье порывы местами достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6°C, в восточной половине края — от -3°C до 0°C . Дневная температура составит +8…+13°C, в южной половине края — до +15°C. В горах ночью +1…-4°C, днем — до +6°C.

На Черноморском побережье ночью термометры покажут +6…+11°C. Днем воздух прогреется до +11…+16°C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение температуры до +16 °C ожидается в Краснодарском крае.