Потушен пожар в ангаре с комбикормом на птицефабрике в Новороссийске

Пожар произошел вечером 18 июля на территории птицефабрики на улице Красина в районе Цемдолина.

Сообщение о пожаре поступило диспетчерскую службу в 20:08. Прибывшим пожарным удалось локализовать его через 50 минут на площади 312 кв. м.

В 22:20 пожар на территории птицефабрики в Цемдолине полностью потушили. Причины пожара предстоит установить экспертам.

В ликвидации пожара задействовали 5 единиц техники и 19 специалистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что здание полностью охвачено огнем, в небо поднимается черный дым.