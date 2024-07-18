Потушен пожар в ангаре с комбикормом на птицефабрике в Новороссийске
Происшествия
18.07.2024 22:43
Пожар произошел вечером 18 июля на территории птицефабрики на улице Красина в районе Цемдолина.
Сообщение о пожаре поступило диспетчерскую службу в 20:08. Прибывшим пожарным удалось локализовать его через 50 минут на площади 312 кв. м.
В 22:20 пожар на территории птицефабрики в Цемдолине полностью потушили. Причины пожара предстоит установить экспертам.
В ликвидации пожара задействовали 5 единиц техники и 19 специалистов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», видео с места происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что здание полностью охвачено огнем, в небо поднимается черный дым.