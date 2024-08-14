Потерявшему на СВО ногу хоккеисту из станицы Северской подарили новый протез

Новый спортивный протез подарили хоккеисту, который лишился ноги в ходе специальной военной операции. Речь идет о Сергее Михайлове.

Молодой человек с детства занимается хоккеем. В 2022 году, когда началась спецоперация, он записался добровольцем и отправился на фронт. Там попал под обстрел и лишился ноги.

После Сергей вернулся к тренировкам, полтора года занимался с обычным протезом. А 14 августа сбылась его мечта — ему подарили новый, средства на который собрал хоккейный клуб «Гвадрия». Вручали протез спортсмену в Ледовом дворце станицы Северской.

«От лица всего ХК «Гвардия» мы хотим подарить тебе этот спортивный протез, чтобы ты дальше занимался спортом, достигал всегда высот, верил в свои силы. Ты сильный человек, всегда веришь в свои силы, еще и парням даешь такое наставление», — говорит директор хоккейного клуба «Гвардия» Олеся Харченко.

Новый протез специально предназначен для активного и динамичного спорта. Нижняя часть голени зафиксирована, а область возле колена двигается ровно так, как необходимо хоккеисту. Карбоновые вставки обеспечивают нужные жесткость и пружинистость.

«Ну первое ощущение от этого протеза и мысль, чем он поможет, — я буду активнее заниматься спортом на уровне таких же людей. Я ничем не ограничен. Думаю, что протез мне очень поможет в занятиях хоккеем, поможет вернуться к полноценной жизни», — делится хоккеист Сергей Михайлов.

«В хоккее не бывает чужой команды. Хоккей — это одна большая семья. Поэтому мы и приняли решение, что мы будем помогать Сергею», — добавила Харченко.

Своим примером Сергей вдохновляет многих юных хоккеистов и показывает им бесконечную волю к победе, несмотря на свои трудности. Ему осталось лишь привыкнуть к протезу и скорее возобновить тренировки.

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