Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Потепление до +17 °С ожидается в Краснодарском крае в ближайшие выходные

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/poteplenie-do-17-s-ozhidaetsya-v-krasnodarskom-krae-v-blizhajshie-vyhodnye
Потепление до +17 °С ожидается в Краснодарском крае в ближайшие выходные
Фото jplenio, pixabay.com

По прогнозам синоптиков, в выходные на территории края ожидается переменная облачность, а 18 декабря местами пройдет дождь. Ночью и утром местами по краю будет наблюдаться туман.

Ветер на Кубани будет южной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. На Черноморском побережье также ожидается южный ветер 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы 12-14 м/с.

Ночью по краю воздух прогреется до +3…8 °С, днем столбики термометров поднимутся до +7…12 °С. На Азовском побережье температура воздуха будет +7…12 °С. В горах ночью +3…-2 °С, днем также +7…12 °С.

На Черноморском побережье днем воздух прогреется до +12…17 °С. Ночью столбики термометров поднимутся до +6…11 °С, на участке Анапа — Геленджик — до +9…14 °С. Также местами пройдет небольшой дождь, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарский край пришло потепление, воздух прогреется до +14 °C.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«Легенды спорта»: шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова пройдет 15 декабря в Краснодаре
«Легенды спорта»: шоу олимпийского чемпиона Алексея Немова пройдет 15 декабря в Краснодаре
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются 15 декабря в Краснодарском крае
Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Двое человек погибли в жестком лобовом ДТП в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. Неадекватный мужчина с ножом и электрошокером залез на козырек многоэтажки в Сочи
  3. Жители КМР остались без тепла и горячей воды из-за аварии в Краснодаре
  4. Апшеронский депутат-матершинник извинился за несдержанность при общении с местными жителями
  5. Мать, оставившую младенца одного в квартире в Краснодаре, обвинили в причинении смерти по неосторожности
  6. Желания более 1 тыс. 850 больных детей исполнит Фонд «Край добра» благодаря жителям Краснодарского края
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях