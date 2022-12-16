Потепление до +17 °С ожидается в Краснодарском крае в ближайшие выходные
По прогнозам синоптиков, в выходные на территории края ожидается переменная облачность, а 18 декабря местами пройдет дождь. Ночью и утром местами по краю будет наблюдаться туман.
Ветер на Кубани будет южной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с. На Черноморском побережье также ожидается южный ветер 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы 12-14 м/с.
Ночью по краю воздух прогреется до +3…8 °С, днем столбики термометров поднимутся до +7…12 °С. На Азовском побережье температура воздуха будет +7…12 °С. В горах ночью +3…-2 °С, днем также +7…12 °С.
На Черноморском побережье днем воздух прогреется до +12…17 °С. Ночью столбики термометров поднимутся до +6…11 °С, на участке Анапа — Геленджик — до +9…14 °С. Также местами пройдет небольшой дождь, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарский край пришло потепление, воздух прогреется до +14 °C.
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