Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 23 августа

Об этом сообщили в Центре изучения околоземных объектов NASA.

По данным американских астрономов, 23 августа в 11:18 по московскому времени к Земле приблизится потенциально опасный астероид 6037 (1988 EG). Его минимальное расстояние от планеты Земля составит около 6 млн км.

Диаметр астероида 6037 (1988 EG) составляет от 430 до 960 метров. Скорость небесного тела — более 14 км в секунду.

Этот астероид относят к числе тех, которые пересекают орбиту Земли, сообщает РИА «Новости».

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