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Посвященный истории Краснодара проект номинирован на премию «Хрустальный компас»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/posvyashhennyj-istorii-krasnodara-proekt-nominirovan-na-premiyu-hrustalnyj-kompas
Посвященный истории Краснодара проект номинирован на премию «Хрустальный компас»
Посвященный истории Краснодара проект номинирован на премию «Хрустальный компас»

Проект «Архитектурный облик южной столицы» допустили к интернет-голосованию национальной премии «Хрустальный компас», которую также называют «географическим «Оскаром».

Речь идет о проекте, в рамках которого представили галерею фотоколлажей известных зданий и строений краевой столицы. На выставке также собрали скан-образы архивной и технической документации, краткую историческую справку.

«Архитектурный облик южной столицы» попал в номинацию «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия».

Также сейчас можно поддержать краснодарский исторический проект в ходе интернет-голосования. Номинант, набравший максимальное количество голосов, станет победителем в категории «Признание общественности». Проголосовать можно по этой ссылке.

Общественно-просветительский проект «Архитектурный облик южной столицы» реализует департамент имущественных отношений Краснодарского края.

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