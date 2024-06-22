Посвященный Анне Ахматовой мурал откроют 29 июня в Анапе

На улице Лермонтова в Анапе завершают создание нового мурала в честь поэтессы Анны Ахматовой.

Проект «Лики России» реализует Анапский индустриальный техникум в честь 135-летия со дня рождения поэтессы.

«Муралы, посвященные выдающимся личностям и событиям истории страны, играют важную роль в формировании городской среды, делая ее более привлекательной и содержательной», — отметил руководитель проекта, депутат городского Совета Владимир Пономарев в Telegram.

На картине — портрет Ахматовой, годы жизни, а также строчки из стихотворения «Мужество».

И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово.

Открытие мурала запланировано на 29 июня — в 11:00, по адресу Лермонтова, 113.

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