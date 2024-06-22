Посвященный Анне Ахматовой мурал откроют 29 июня в Анапе
На улице Лермонтова в Анапе завершают создание нового мурала в честь поэтессы Анны Ахматовой.
Проект «Лики России» реализует Анапский индустриальный техникум в честь 135-летия со дня рождения поэтессы.
«Муралы, посвященные выдающимся личностям и событиям истории страны, играют важную роль в формировании городской среды, делая ее более привлекательной и содержательной», — отметил руководитель проекта, депутат городского Совета Владимир Пономарев в Telegram.
На картине — портрет Ахматовой, годы жизни, а также строчки из стихотворения «Мужество».
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Открытие мурала запланировано на 29 июня — в 11:00, по адресу Лермонтова, 113.
Читайте также: фасад дома украсили 13-метровым портером актрисы Орнеллы Мути в Сочи.