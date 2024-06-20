Посвященное Николаю Дроздову граффити появилось в центре Туапсе

Советский и российский ученый, член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас» Николай Дроздов, известный многим по телепрограмме «В мире животных», отмечает 20 июня свой день рождения.

В этом году главному зоологу страны исполнилось 87 лет. В честь этого события по инициативе Краснодарского регионального отделения РГО на торце одной из многоэтажек в Туапсе появилось 12-метровое граффити с портретом Николая Дроздова.

«Николай Николаевич Дроздов — действительно легендарный человек. Нам очень повезло, что мы с ним работаем на протяжении многих лет. Он внес неоценимый вклад в сохранение и популяризацию нашего природного наследия. Многие поколения наших соотечественников выросли на его передачах. Этим проектом мы отдаем дать уважения Николаю Николаевичу, и особенно важно, что работа завершена именно в его день рождения, — отметил председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

Над портретом Николая Дроздова несколько дней работал краснодарский граффити-художник Роман Филиппов, сообщает Краснодарское региональное отделение Русского географического общества.

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