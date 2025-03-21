Пострадавшего от нападения собак в Сочи мальчика выписали из реанимации

Мужчина добавил, что ребенок чувствует себя хорошо, он продолжает восстанавливаться. Вскоре мальчика предстоит пройти долгую реабилитацию после операции. Валентин уточнил, что сейчас врачи не дают прогнозов относительно того, приживется ли пересаженная во время операции кожа, пишет 360.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 26 февраля в СНТ «Авиатор», на мальчика, когда он помогал отцу, напали две собаки и разорвали ему лицо. По словам папы ребенка, мальчика доставили в больницу Краснодара, а животных усыпили и из их желудков извлекли фрагменты съеденных тканей, однако те оказались непригодными для трансплантации.

Сосед мужчины, чьи собаки совершили нападение, на момент происшествия не ели почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Позже ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, а 6 марта его начали выводить из искусственной комы. Мальчик открыл глаза и смог поговорить с отцом. Сейчас ребенка готовят к пластическим операциям в Москве. А уже 8 марта сообщили, что раны на разорванном собаками лице мальчика постепенно очищаются. Школьнику уже разрешили вставать с постели и ходить по палате.

Собаки откусили ребенку лицо: что известно о трагедии в Сочи — читайте в нашей статье.

Подпишись, здесь всегда интересно.