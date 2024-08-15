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Пострадавшая после наезда катера в Сочи туристка вышла из комы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradavshaya-posle-naezda-katera-v-sochi-turistka-vyshla-iz-komy
Фото t.me/chp_sochi

После происшествия 16-летняя девушка из Челябинской области была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 11 августа на пляже в районе Лоо. Водитель катера заехал в зону для купания, не заметив школьницу. В результате чего девушке разрезало живот.

В родном городе Копейске на лечение и реабилитацию девушки объявили сбор помощи. Семья пострадавшей ЧП никак не прокомментировала.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уголовное дело завели после наезда катера на несовершеннолетнюю девушку в Сочи. Возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта по ч 1.1 ст. 263 УК РФ.

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