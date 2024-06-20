Последствия атаки БПЛА: разрушенный дом на Кубани и пожар на нефтебазе в Адыгее

Ночью 20 июня три беспилотника атаковали Краснодарский край. Один из них упал в Славянске-на-Кубани на частный дом. Погибла находившаяся в нем женщина.

«Как мы видим, дом полностью разрушен. Во дворе — груда металла, куча проводов и кирпичей. На месте работают экстренные службы: они разбирают завалы», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Ваник Абраамян.

С утра к месту трагедии пришли местные жители. Среди них были те, кто стал очевидцем падения беспилотника. По их словам, погибшей женщине было 54 года, она снимала дом, который сейчас разрушен, и у нее есть взрослая дочь — несколько дней назад она навещала мать.

Сотрудники Росгвардии перекрыли участок улицы возле дома, на месте работали следователи.

«В результате взрыва сегодня ночью разрушено домовладение на улице Пролетарской в Славянске-на-Кубани. Погибла женщина. На месте работают специалисты. Пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь», — сообщает глава Славянского района Роман Синяговский.

Этой же ночью беспилотники атаковали Адыгею. В результате этого произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем. На месте ЧП работала корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

«В 6 утра пожарно-спасательными подразделениями было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила около 400 кв. м. Пострадавших и угроз для жителей нет», — рассказывает она.

По данным Минобороны, в ночь на 20 июня атаке дронами ВСУ также подверглись Брянская, Орловская и Ростовская области. Всего российские военные перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников.