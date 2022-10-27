Последний фестиваль: «Атамань» закроет сезон Днем станицы 29 октября

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

В этнографическом комплексе «Атамань» в Темрюкском районе завершается сезон фестивалей — 29 октября состоится краевой праздник «День станицы Атамань». После этого комплекс будет работать в парковом режиме.

В День станицы всех гостей ждут праздничные гулянья, угощения, старинный кубанский фольклор, дворовые игры и обряды. Все желающие смогут посетить ремесленные мастерские и насладиться завораживающими видами осенней «Атамани».

До конца года этнографический комплекс будет работать в парковом режиме. Сообщается, что с 29 октября его можно будет посетить с выгодой до 50%. За подробной информацией обращайтесь по телефону: 8 (988) 350-31-22.

В этом сезоне в «Атамани» прошло свыше 20 краевых фестивалей, праздников и выставочных проектов, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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