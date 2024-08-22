Порядка 35 млрд рублей льготных кредитов выдали бизнесу с начала года на Кубани

Эти средства в крае предоставили предпринимателям в рамках более 1,2 тыс. льготных займов с господдержкой, сообщил первый вице-губернатор региона Игорь Галась.

Как отметил замглавы Кубани, такие кредиты — важный инструмент поддержки малых и средних предприятий региона.

«На фоне экономических вызовов, с которыми сталкиваются предприятия, эти меры государственной помощи должны стимулировать инвестиции и поддерживать предпринимательскую активность», — подчеркнул Игорь Галась.

По данным на середину августа, в рамках программы Минэкономразвития РФ выдали 10,7 млрд рублей кредитов.

Кроме того, с начала года кубанские сельхозпроизводители получили порядка 860 льготных займов под 5% годовых. Общий объем кредитования по этой программе достиг 24,2 млрд рублей. Эти средства пошли на модернизацию оборудования, внедрение новых технологий и увеличение объемов производства.

По итогам первого полугодия 2024 года объем кредитования экономики и населения Кубани в целом превысил 1,9 трлн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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