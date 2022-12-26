Порядка 30% российских покупок жилья в Дубае приходится на жителей Краснодарского края

Спрос среди жителей Кубани на недвижимость в Дубае оценивается как достаточно высокий — в 2022 году их доля среди всех российских покупателей недвижимости составила почти 30%.

Интерес к покупке жилья в крупнейшем городе ОАЭ эксперты объясняют возможностью приобрести более качественное жилье за те же деньги, что и в Краснодарском крае. Сейчас один «квадрат» в премиальном сегменте жилья в Дубае стоит 300-400 тыс. рублей. В стоимость входит ремонт и собственное парковочное место. Цена на средний сегмент в Дубае растет на 20-30% в год, а на премиум сегмент, как и в России, — на 50-100% в год.

Для сравнения, в Анапе дом с участком и тремя-четырьмя спальнями обойдется в 6-7 млн рублей. В Сочи цена за капитальный дом начинается от 20 млн рублей. Цена на роскошный особняк доходит до полумиллиарда рублей. Данный сегмент пользуется большим спросом. Больше всего желающих приобрести такое жилье среди жителей северных регионов.

«Если мы оценим стоимость квадратного метра в Дубае и, например, в центральной части России, на Кубани, то мы увидим, что в Дубае сегодня можно купить гораздо более качественную недвижимость за эти деньги», — цитирует владельца компании Monolith-Development Марию Генеральскую «РБК Краснодар».

Читайте также: в Краснодарском крае на четверть снизился спрос на жилье.