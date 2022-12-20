Порядка 200 курсантов Ушаковки приняли участие в акции «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» стартовала в городе-герое Новороссийске две недели назад. Около 200 ушаковцев, курсанты университета, Морского и Транспортного колледжа стали волонтерами и смогли почувствовать себя добрыми волшебниками!

Когда в начале декабря в университете объявили, что все желающие могу принять участие в акции и заступить на вахту у «Елки желаний», в добровольцах недостатка не было. Суть акции в том, что дети с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, дети-сироты пишут письма Деду Морозу и просят о заветном подарке. Этими письмами волонтеры и украшают Елки желаний. Обычно такие зеленые красавицы устанавливают в торговых центрах, и любой посетитель, прочитав послание, может исполнить мечту ребенка. Задача волонтера — привлекать внимание посетителей торговых центров к волшебным елочкам.

Первокурсники Судомеханического факультета, так же, как и другие ушаковцы, несли вахту у Елки желаний. Прочитав некоторые письма, они просто не смогли остаться равнодушными и приняли решение не просто приглашать горожан принимать участие в акции, а самим стать волшебниками. Выбрали с десяток детских писем, кинули клич по факультету и осуществили самые разные мечты — приобрели малышам подарки от наушников до игрушек от имени Дедушки Мороза! Только от Судомеханического факультета откликнулись более 50 человек.

«Самое главное, читая письма, мы чувствовали невероятную искренность, ведь каждый ребенок старался красиво написать, что-нибудь нарисовать, приклеить, украсить свое письмо. На эти старания мы все смотрели только с умилением. Поэтому захотелось сделаться волшебниками. Творить добро ведь не так сложно, помогая кому-то, ты открываешь в себе добрые и хорошие качества», — сказал старшина 11 роты, группы 1611 судомеханического факультета Тимур Законьянц.

Старшина первой подгруппы 1611 судомеханического факультета Ксения Гордиенко отметила, что такие акции нужно проводить как можно чаще.

«Когда я читала письма, понимала, что дети писали их от всей души. Мне захотелось сделать все возможное, чтобы малыши стали счастливыми. По моему мнению, такие акции нужно проводить как можно чаще и даже без повода, ведь они дарят положительные эмоции не только детям, но и волонтерам», — сказала Гордиенко.

Старшина второй подгруппы 1611 судомеханического факультета Александр Толмачев сказал, что эти акции помогают детям верить в чудо.

«Честно говоря, когда впервые прочитал письма, мне стало жалко детей, но потом, когда понял, что совместно с нашей командой мы можем осуществить, хоть небольшие, но ДЕТСКИЕ мечты, стало легче на душе. Такие акции нужны всем: детям они помогают верить в чудо, а тем, кто осуществляет мечты, — почувствовать себя добрыми волшебниками», — сказал Толмачев.

Нести вахту у «Елки желаний» курсанты вуза и колледжей будут до 26 декабря, и можно не сомневаться, что они исполнят еще много заветных желаний новороссийских малышей, став самыми настоящими Дедами Морозами!

Акция «Елка желаний» инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвертый раз, и к ней традиционно присоединяются глава государства и члены Правительства.

«Елка желаний» дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.