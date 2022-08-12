Портфель финансирования южной жилой недвижимости превысил 248 млрд рублей

Портфель финансирования южной жилой недвижимости превысил 248 млрд рублей

Накануне празднования Дня строителя Юго-Западный банк Сбербанка провел бизнес-завтрак с 70 топ-менеджерами крупнейших застройщиков юга России и Северного Кавказа.

На встрече обсудили динамику рынков ипотечных и неипотечных продаж, стоимость квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках, тренды покупательского поведения и «точки роста» отрасли при помощи финансовых инструментов и цифровых решений Сбера.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Строительство остаётся драйвером роста десятков рынков: от стройматериалов до мебели и ЖКХ-услуг. И Юго-Западный банк комплексно поддерживает отрасль недвижимости. Наша доля на рынке жилой недвижимости близка к 60%, а портфель финансирования за 5 лет вырос в 12 раз. Это 10% от общей суммы заключенных кредитных договоров с девелоперами в стране. Быстро восстанавливается и ипотечный рынок. Его «оживлению» помогли льготные программы и запуск субсидируемых застройщиками ставок от 0,01% на весь срок кредитования. Мы продолжаем адаптировать наши продукты под задачи девелоперов и покупателей недвижимости и заинтересованы в дальнейшем быстром развитии отрасли».

Портфель финансирования жилой недвижимости Юго-Западного банка превысил 248 млрд рублей. За полгода Юго-Западный банк заключил 86 сделок по финансированию недвижимости, объём выдачи составил 111 млрд рублей. Основную долю в нём занимает финансирование жилой недвижимости с использованием эскроу-счетов. Юг России по использованию эскроу-модели взаиморасчётов показывает самые высокие показатели в стране. Только с начала 2022 года в Юго-Западном банке открыто более 18 тысяч эскроу-счетов со средним чеком в 4,1 млн рублей. Ключи от новостроек с начала года получили около 21 тыс. семей. У застройщиков в Сбере высоким спросом пользуются «Кредит под будущую прибыль», «Кредит 2 в 1» и «Проектный бридж».

Спрос на все виды жилой недвижимости остается стабильным и долгосрочно растущим. При этом, до 80% всех сделок на рынке Юга России и СКФО сейчас проводится с использованием ипотеки. По итогам первых 6 месяцев 2022 года Юго-Западный банк выдал около 36 тыс. ипотечных займов на 72 млрд рублей. Самыми востребованными остаются программы «Господдержка», «Семейная ипотека» и IT-ипотека: суммарно их доля в портфеле ипотеки Юго-Западного банка уже составляет около 70%. В структуре ипотечных программ регионы обслуживания Юго-Западного банка занимают первое место в стране по доле субсидирования в рамках акций с застройщиками.

Потребительский спрос. Сегодня цена у застройщиков стала максимально гибкой и опционально наполненной: можно выбрать разные варианты сделки и разные варианты оплаты. Клиенты всё чаще хотят покупать жильё с максимально близкой инфраструктурой и уже с ремонтом и мебелью. При покупке в ипотеку ежемесячный платеж и бренд застройщика остаются главными факторами выбора у клиентов. За 7 минут после подачи заявки в Домклик можно получить информацию по лимиту кредитования, а за час — комплексную консультацию о возможностях сделки в офисе застройщика. Также на Домклик сегодня доступна возможность забронировать квартиру онлайн с дополнительной скидкой в 1%. Продуктом «Своя ставка» уже интересуются 30% ипотечных заёмщиков. По данным Домклик, средняя цена за квадратный метр жилья на южном первичном рынке сегодня равна 136,1 тыс., в РФ — 180 тыс. рублей.

Сегодня строительному бизнесу помогают в продажах и инновационные решения экосистемы Сбера. Алгоритмы BigData южные застройщики всё чаще используют в работе с клиентами с помощью деления целевой аудитории по психотипам, адаптации предложения под клиента и под конкретный объект недвижимости.