Популярность переводов через СБП выросла почти вдвое

В 2024 году клиенты банка РНКБ (входит в группу ВТБ) по аналитическим данным стали чаще пользоваться системой быстрых платежей.

В частности, с января по июль количество входящих переводов (на счета РНКБ) через СБП превысило 30 млн операций — это почти вдвое больше аналогичного периода 2023 года. Сумма таких переводов составила 153 млрд рублей.

Больше всего входящих операций через систему быстрых платежей было совершено в июле — больше 5,5 млн переводов на сумму 29 млрд рублей. Средний чек входящего перевода — свыше 5 тысяч рублей. Переводы самому себе составляют 32% от всех входящих переводов.

Кроме переводов, через систему быстрых платежей совершается оплата покупок. С начала года клиенты банка более 6 млн раз оплатили товары и услуги по QR-коду на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Также отмечается рост популярности СБП для пополнения кошельков на маркетплейсах — за семь месяцев на товары в крупнейших интернет-магазинах клиенты банка потратили больше 16 млрд рублей.