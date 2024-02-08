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Помочь спасти выброшенных на берег птенцов чомги просят орнитологи жителей Анапы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pomoch-spasti-vybroshennyh-na-bereg-ptentsov-chomgi-prosyat-ornitologi-zhitelej-anapy
Помочь спасти выброшенных на берег птенцов чомги просят орнитологи жителей Анапы
Фото t.me/utrishgpz

По словам орнитологов, на песчаном пляже Анапы сейчас можно встретить ослабленных птенцов водоплавающих перелетных птиц — чомги и черношейной поганки.

Птенцов выбрасывает на песчаный берег штормом. Чомга и черношейная поганка могут взлететь только с поверхности воды после длинного разбега. Своеобразное строение лап делает их неуклюжими на суше. Поэтому, попав на песчаный берег, птенцы оказываются в ловушке. Им грозит опасность от бродячих собак и ворон.

Орнитологи обратились с просьбой к жителям Анапы помочь вернуть птиц в водоем. Жителей просят не проходить мимо таких птенцов. Голову птицы можно накрыть полиэтиленовым пакетом, чтобы она не нанесла травму клювом. Затем птицу надо выпустить в реку Анапку, лиман или плавни, сообщает Telegram-канал Государственного природного заповедника «Утриш».

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