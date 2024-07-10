Полузащитник Юрий Газинский вернулся в ФК «Краснодар»

Юрий Газинский вернулся в ФК «Краснодар» в статусе свободного агента.

Полузащитник подписал с «быками» личный контракт на один год. Трудовое соглашение с 34-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2025 года. В команде он будет играть под номером 18.

«Газинский — легенда черно-зеленых. На счету полузащитника 282 матча за «Краснодар» (второй результат в истории клуба вслед за Сергеем Петровым) и 20 тыс. 793 минуты игрового времени (третий результат в истории). Он забил за «быков» 14 голов и отдал 27 результативных передач. Ждем новых рекордов, Юра», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Газинский покинул стан «быков» в 2022 году после 9 лет в команде — тогда он перешел в ФК «Урал».