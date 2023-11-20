Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов забил гол в товарищеском матче с Кубой

Товарищеский матч Россия — Куба прошел 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Сборная России одержала победу с разгромным счетом 8:0.

В составе сборной России были четыре игрока «Краснодара»: вратарь Матвей Сафонов, правый защитник Сергей Волков, полузащитники Александр Черников и Никита Кривцов. Последние в этом матче дебютировали в сборной России. Кривцов отличился на 75 минуте матча. Его гол стал седьмым для сборной России.

Открыл счет на 22 минуте игры полузащитник московского ЦСКА и сборной России Иван Обляков. Далее забивали полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин (30 минута), полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук (34 минута). На 55 минуте забил защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов, на 66 минуте — центральный нападающий московского «Спартака» и Александр Соболев.

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев отличился на 68 минуте матча. Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой точно пробил по воротам сборной Кубы на 78 минуте.

Результат матча будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. Россияне занимают 39 место, команда Кубы — на 169 строчке.

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