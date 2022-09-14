Полусреднюю ГК «Кубань» Анастасию Шавман вызвали в сборную России

Видео канала «Кубань 24»

Национальная гандбольная команда соберется 26 сентября в Новогорске.

В этот раз наставник Людмила Бодниева пригласила 21 игрока. Шавман — единственный представитель краснодарской «Кубани». Она перешла в клуб осенью 2020 года из звенигородской «Звезды» и в прошлом сезоне сыграла за «желто-зеленых» 30 матчей.

«Мне кажется, что я так сильно настраиваю себя на игру, что иногда просто перегораю этим. Я вот говорю себе перед игрой: я стану лучше, мне сейчас надо забросить 5-10 мячей, мне надо обыграть, мне надо в защите все сделать. Я с этими вот мыслями выхожу, и от того, что я хочу много всего сразу сделать, у меня не получается вообще ничего», — сказала игрок ГК «Кубань» Анастасия Шавман.

В составе сборной Шавман до конца сентября будет тренироваться в Новогорске. Затем команда отправится в Минск, где проведет две встречи со сборной Беларуси. В заявку на спаренные матчи попадут из 18 человек из 21. Поэтому Шавман предстоит побороться за место в составе, чтобы в начале октября дебютировать в сборной страны.