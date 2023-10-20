Получать цифровые справки для занятий в бассейне предложили в России

Оформление справки для занятий могут перевести в электронный вид.

С инициативой на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, ожирение диагностировано у 11% россиян.

В связи с этим глава ведомства предложил упростить оформление медицинского доступа к занятиям спортом, чтобы можно было получить справку в электронном виде без посещения доктора. Так, для этого пациенту нужно регулярно проходить профосмотр и диспансеризацию, сообщает телеканал «360».

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