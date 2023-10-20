Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Получать цифровые справки для занятий в бассейне предложили в России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/poluchat-tsifrovye-spravki-dlya-zanyatij-v-bassejne-predlozhili-v-rossii
Получать цифровые справки для занятий в бассейне предложили в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Оформление справки для занятий могут перевести в электронный вид.

С инициативой на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, ожирение диагностировано у 11% россиян.

В связи с этим глава ведомства предложил упростить оформление медицинского доступа к занятиям спортом, чтобы можно было получить справку в электронном виде без посещения доктора. Так, для этого пациенту нужно регулярно проходить профосмотр и диспансеризацию, сообщает телеканал «360».

Читайте также: на Кубани врачи поддержали запрет на вегетарианство и сыроедение для детей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях