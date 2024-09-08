Полсотни новых трамваев с кондиционерами появится в 2025 году в Краснодаре

О масштабном пополнении трамвайного парка столицы Кубани, которое будет проходить до конца 2025 года, сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Покупка 50 современных низкопольных вагонов позволит увеличить трамвайный парк Краснодара сразу на треть.

«В целом, учитывая запланированную закупку в 2024 году 40 единиц трамвайных вагонов, увеличение и обновление парка трамваев в Краснодаре превысит 30%. Суммарная стоимость трамваев, подлежащих поставке по договору в город, составляет 6,66 млрд рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В мэрии Краснодара также сообщили, что первые поставленные в столицу региона 20 трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода уже прошли профилактические работы в депо и сейчас обкатываются в городе.

«Еще столько же вагонов производства компании «СП «Нижэкотранс» появятся в Краснодаре до конца года. Все закупаемые вагоны в обязательном порядке снабжаются системами кондиционирования воздуха и оборудованием для перевозки маломобильных групп населения», — поделился вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.

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