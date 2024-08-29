Полпредом президента в УрФО может стать бывший мэр Краснодара Евгений Первышов

По данным СМИ, бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов может стать новым полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

По данным источника в региональных политических кругах, экс-мэра кубанской столицы называют одним из вероятных кандидатов в преемники нынешнего полпреда Владимира Якушева, который в июне 2024 года был назначен временно исполняющим обязанности секретаря генсовета партии «Единая Россия».

В числе возможных кандидатов на пост уральского полпреда также глава федерального агентства по делам национальностей, экс-депутат Госдумы от Свердловской области Игорь Баринов и глава комитета Госдумы по экологии, бывший министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, сообщает URA.RU.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 14 июня в мастерской управления «Сенеж» провел встречу с участниками программы «Время Героев». На встрече с участниками СВО президент побеседовал с Евгением Первышовым. Во время беседы Владимир Путин сказал экс-мэру краевой столицы о том, что «у него есть предложение».