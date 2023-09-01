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Полпред в ЮФО Владимир Устинов посетил Южно-Российский политехнический университет им. Платова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/polpred-v-yufo-vladimir-ustinov-posetil-yuzhno-rossijskij-politehnicheskij-universitet-im-platova
Полпред в ЮФО Владимир Устинов посетил Южно-Российский политехнический университет им. Платова
Фото ufo.gov.ru/

В Новочеркасске Владимир Устинов поздравил преподавателей и студентов вуза с Днем знаний и началом учебного года.

«Политехнический институт – это старейшее высшее учебное заведение юга России. За годы своего существования он подготовил более 160 тыс. первоклассных специалистов, обладающих высокой квалификацией в различных областях науки и техники», – сказал полномочный представитель президента.

Устинов отметил, что вуз выполняет уникальные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в крайне значимых для страны сферах. При этом полпред напомнил, что «жизнь показала, как опасно находиться в критической зависимости от зарубежных технологий и компетенций, особенно в чувствительных областях».

Также Владимир Устинов отметил деятельность университета по формированию системы профессионального образования казачества.

«116 лет назад Донской политехнический институт был образован по инициативе казаков и для обучения казаков. Отрадно, что и сегодня исконные казачьи традиции для многих студентов вуза – это не пустой звук, а образ жизни», — сказал он.

Кроме того, Владимир Устинов в Новочеркасске посетил Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор. Вместе с митрополитом Ростовским и Новочеркасским, главой Донской митрополии Меркурием возложил цветы к могиле атамана Матвея Платова. В 2023 году исполнилось 270 лет со дня его рождения. Донские казаки под его командованием внесли весомый вклад в разгром армии Наполеона. Также Платов основал столицу казачества — Новочеркасск.

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