Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Полный запрет вейпов поддержали 64% жителей Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/polnyj-zapret-vejpov-podderzhali-64-zhitelej-krasnodara
Полный запрет вейпов поддержали 64% жителей Краснодара
Фото baomoi.com

Инициативу спикера Вячеслава Володина о полном запрете продажи вейпов пообещал рассмотреть премьер-министр Михаил Мишустин.

Такую инициативу поддержали 64% опрошенных — двое из трех краснодарцев. По мнению других 17%, в таком случае большинство курильщиков вернутся к традиционным, не менее вредным сигаретам. Также, по их мнению, такой запрет приведет к нелегальной торговле.

Почти в 3 раза реже, чем некурящие, поддерживают запрет сами курильщики вейпов — 21% против 71%, и в 2,5 раза реже, чем курильщики обычных сигарет — 54%.

Больше всего инициативу поддерживают опрошенные от 35 до 44 лет — 70%, меньше всего — моложе 34 лет, 56%. Также чаще запрет одобряют женщины, чем мужчины — 73% против 56%, сообщает пресс-служба SuperJob.

Читайте также: депутаты Госдумы выступают против вейпов — полный запрет или ограничение продаж.

Статьи
Похудеть к лету: сколько можно сбросить?
Похудеть к лету: сколько можно сбросить?
Отдых не испорчен! Куда сходить в Сочи в дождь
Отдых не испорчен! Куда сходить в Сочи в дождь
От Яда до Ада: как противостоять токсичным людям
От Яда до Ада: как противостоять токсичным людям
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 марта
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 марта
Мечта сладкоежек: 7 полезных свойств шоколада
Мечта сладкоежек: 7 полезных свойств шоколада
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Земли изъять: Краснодарский краевой суд признал законным изъятие чайных плантаций в Сочи в пользу РФ
  2. Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика объяснила, почему поменяла показания в суде
  3. Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео
  4. Экс-полицейских из Успенского района будут судить за получение взяток на посту ДПС
  5. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  6. В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка
Прямой эфир
Мы в соцсетях