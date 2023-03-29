Полный запрет вейпов поддержали 64% жителей Краснодара

Инициативу спикера Вячеслава Володина о полном запрете продажи вейпов пообещал рассмотреть премьер-министр Михаил Мишустин.

Такую инициативу поддержали 64% опрошенных — двое из трех краснодарцев. По мнению других 17%, в таком случае большинство курильщиков вернутся к традиционным, не менее вредным сигаретам. Также, по их мнению, такой запрет приведет к нелегальной торговле.

Почти в 3 раза реже, чем некурящие, поддерживают запрет сами курильщики вейпов — 21% против 71%, и в 2,5 раза реже, чем курильщики обычных сигарет — 54%.

Больше всего инициативу поддерживают опрошенные от 35 до 44 лет — 70%, меньше всего — моложе 34 лет, 56%. Также чаще запрет одобряют женщины, чем мужчины — 73% против 56%, сообщает пресс-служба SuperJob.

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