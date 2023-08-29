Полки пустуют: жители Сочи пожаловались на нехватку продуктов в магазинах

По словам местных жителей в социальных сетях, на полках продуктовых магазинов в центре курортного города нет многих товаров, в том числе первой необходимости.

Также в соцсетях опубликовали видео из магазина, на котором видны абсолютно пустые полки.

В департаменте курортов, туризма и потребсферы Сочи сообщили, что информация не соответствует действительности — по отдельным категориям, популярным в это время года, временно снижался ассортимент, а иногда определенные товары временно заканчивались. Но не до пустых полок.

«Сетевые магазины оперативно реагируют на увеличение спроса на определенные группы товаров и ежедневно доставляют продукцию в магазины, пополняя запасы на полках. Сейчас торговые сети увеличили логистические ресурсы для более оперативного пополнения. Дефицита товаров в магазинах Сочи не наблюдается, на складах предприятий оптовой торговли имеется достаточное количество всех необходимых продуктов. Поставки из распределительных центров, расположенных в других регионах, организованы по графикам», — сообщает пресс-служба департамента в Telegram.

В администрации Сочи отметили, что по видео из соцсетей дату и место съемки определить сложно. Но дефицита продуктов и товаров в городе нет.

«Возможно, был зафиксирован момент, когда в торговой точке производилась ревизия или перестановка товара. Дефицита товаров в Сочи нет, на складах имеется достаточное количество всех необходимых продуктов, поставки из других муниципалитетов поступают по графику», — сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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