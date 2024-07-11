Полиция Сочи начала проверку после взрыва газового баллона на заправке Дагомыса

Инцидент произошел на одной из автомобильных заправок в поселке Дагомыс Лазаревского района Сочи вечером 10 июля. Известно, что водитель BMW начал заправлять газовые баллоны, не доставая их из багажника.

В результате баллон взорвался, мужчина получил легкие травмы, а баллон отлетел в сторону. Кадры произошедшего попали на камеру наружного видеонаблюдения. Видео быстро разлетелось по соцсетям.

«Судя по кадрам из соцсетей, хлопок газа произошел во время заправки. Емкость отлетела и срикошетила прямо в водителя. На данный момент газовая колонка не работает — там стоят барьеры», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

К приезду съемочной группы «Кубань 24» заправка закрылась на технический перерыв. Случай в Дагомысе прокомментировали на специализированной станции.

«Как было видно из видеоролика, на заправочной станции в Дагомысе баллон заправлялся через ТРК. То есть не было понятно, сколько в нем наличия газа, до какой степени он заправился. Баллоны должны заправляться только на весовых устройствах, на специализированных станциях, где в начале проверяется вес газа в баллоне», — уточняет ведущий инженер специализированной заправочной станции Сочи Надежда Погребнякова.

Оператор заправочной станции Игорь Григорьев рассказал, как проходит заправка баллонов газом.

«Мы смотрим массу пустого баллона и его срок годности. Далее ставим баллон на весы, выставляем на 85% — это 11 кг, и ставим массу пустого баллона», — уточняет оператор заправочной станции Игорь Григорьев.

Пропан легко загорается и взрывоопасен. Чтобы не пришлось рисковать собой, лучше заехать на станцию, предназначенную для этого — заправлять баллоны на автомобильных заправках запрещено по закону.

«Если сотрудник или сама заправочная станция именно для автомобилей согласится все-таки произвести заправку баллона, то они рискуют, так как это оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Они могут понести ответственность вплоть до уголовной», — говорит юрист Алихан Дадаев.