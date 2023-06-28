Полиция проверит сообщение о мужчине с оружием, преследовавшем детей в Армавире

Инцидент произошел днем 28 июня на улице Карла Маркса между улицами Энгельса и Тургенева.

На опубликованной в соцсетях видеозаписи запечатлен мужчина, который идет по тротуару и прячет за спиной предмет, похожий на оружие. По словам автора видео, мужчина вышел со двора и направился за мальчиками. По мнению женщины, оружие он прятал за спиной, чтобы не увидели прохожие, которые шли навстречу. Дети успели убежать от мужчины.

В полиции заинтересовались этим видео.

«В дежурную часть ОМВД России по Армавиру сообщений по данному факту не поступало. По сведениям, изложенным в публикации, проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.