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Полиция проверит сообщение о мужчине с оружием, преследовавшем детей в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proverit-soobshhenie-o-muzhchine-s-oruzhiem-presledovavshem-detej-v-armavire
Полиция проверит сообщение о мужчине с оружием, преследовавшем детей в Армавире
Фото t.me/armavir

Инцидент произошел днем 28 июня на улице Карла Маркса между улицами Энгельса и Тургенева.

На опубликованной в соцсетях видеозаписи запечатлен мужчина, который идет по тротуару и прячет за спиной предмет, похожий на оружие. По словам автора видео, мужчина вышел со двора и направился за мальчиками. По мнению женщины, оружие он прятал за спиной, чтобы не увидели прохожие, которые шли навстречу. Дети успели убежать от мужчины.

В полиции заинтересовались этим видео.

«В дежурную часть ОМВД России по Армавиру сообщений по данному факту не поступало. По сведениям, изложенным в публикации, проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

 

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